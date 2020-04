Il Governo federale tedesco e Lufthansa potrebbero aver trovato un accordo per un piano di salvataggio di 9 miliardi euro. Secondo quanto rivelato da Business Insider, l’intesa sarebbe stata raggiunta durante un vertice tra la cancelliera, Angela Merkel, il ministro dell'Economia, Peter Altmaier, il ministro delle Finanze, Olaf Scholz, e il ministro dei Trasporti, Andreas Scheuer.

Come condizione, l’Esecutivo tedesco avrebbe chiesto al Gruppo una minoranza di blocco e due seggi nel consiglio di vigilanza.



Non resta ora che attendere la conferma dell’accordo, che potrebbe arrivare nelle prossime ore.



L'allarme liquidità

Solo pochi giorni fa, il Gruppo aveva lanciato l’allarme liquidità, chiedendo ai Governi dei Paesi in cui operano i brand del gruppo di accelerare le trattative volte all’iniezione di fondi pubblici per consentire ai vettori di riferimento di ottemperare ai pagamenti degli stipendi e ai rimborsi nei confronti dei passeggeri coinvolti dalla cancellazione dei voli.