Lot, maggiore flessibilità sui cambi di prenotazione

Garantire maggiore flessibilità. Questo l’obiettivo delle nuove misure adottate da Lot Polish Airlines in materia di modifiche dei biglietti. La compagnia aera ha infatti aggiornato le politiche commerciali per far fronte all’emergenza covid-19.

Secondo le nuove procedure, appena comunicate dal vettore ai partner, i voucher emd possono essere utilizzati da un altro passeggero; gli agenti di viaggi possono ora scontare i biglietti di 200 zloti (circa 45 euro). I ticket scontati devono essere segnalati secondo le istruzioni di biglietteria.



Infine, la procedura Waiver 2020 per singoli pax consente il reinstradamento (solo se le regole tariffarie lo consentono).