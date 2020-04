Air India: voli internazionali bloccati fino a giugno

Air India non riprenderà i voli internazionali fino all'inizio di giugno. Come riportato da TravelMole, tutti i voli erano stati messi a terra subito dopo che il primo ministro Narindra Modi aveva esteso lo stop a tutte le attività fino al 3 maggio.



Successivamente, Air India si prepara a riprendere alcuni voli nazionali dal 4 maggio. I collegamenti verranno reintrodotti gradualmente e riguarderanno città come Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai e Bengaluru. "Sono aperte le prenotazioni per alcuni voli nazionali per i viaggi dal 4 maggio 2020 e per i voli internazionali per i viaggi dal 1 giugno 2020 in poi" spiega la compagnia in un messaggio diffuso sul sito web.

Tuttavia, il Ministero dell'aviazione civile dell'India non ha ancora ufficialmente dato il via libera alla ripresa delle operazioni di volo. "Il Ministero dell'aviazione civile chiarisce che finora non è stata presa alcuna decisione per aprire operazioni nazionali o internazionali. Le compagnie aeree sono invitate ad aprire le loro prenotazioni solo dopo che una decisione in merito verrà presa dal Governo”, ha twittato il ministro dell'aviazione civile Hardeep Singh Puri. Nonostante questa dichiarazione, la scorsa settimana altre compagnie aeree indiane hanno riaperto le prenotazioni per i voli post-lockdown.