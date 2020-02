Singapore Airlines e Tata vogliono Air India

Il governo indiano immette di nuovo sul mercato Air India, questa volta con nuove condizioni (verrà venduto il 100 per cento delle quote) e arriva l’interessamento congiunto di Singapore Airlines e Tata Group, che insieme possiedono nel Paese un altro vettore di primo piano, Vistara.

Non è la prima volta che il colosso ha espresso il proprio interesse nei confronti del vettore statale, ma questa volta i termini messi in campo dall’esecutivo, che nel pacchetto ha inserito anche la totalità di Air India Express, sembrano fare gola.



In particolare nel mirino di Singapore-Tata ci sono due assett: la flotta e gli slot. Entrambi vengono considerati ideali per essere spostati su Vistara e avviare il suo piano di espansione internazionale.