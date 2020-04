United prevede un anno di forte contrazione

Previsioni di profondo rosso per United Airlines, che ha ottenuto 5 miliardi di dollari per evitare i licenziamenti almeno per i prossimi 6 mesi.

Pare però che il vettore, secondo quanto riporta Travelmole, abbia inviato una lettera ai dipendenti avanzando l’ipotesi di dover procedere a dei tagli a partire dal 1 ottobre.



“La domanda di viaggio è sostanzialmente zero" dice la lettera firmata dal ceo Oscar Munoz e dal presidente Scott Kirby, nella quale si immagina, dopo il primo di ottobre, una “compagnia aerea e una forza lavoro più piccole di oggi.



Il vettore non prevede nessuna ripresa della domanda per il 2020, e quindi prevede di dover effettuare tagli al personale.