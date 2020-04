United facilita i clienti, i plus per i membri del programma fedeltà

Per alleggerire l'emergenza, United va incontro ai suoi clienti, membri del programma fedeltà MileagePlus. Tutti quelli che hanno raggiunto il livello Premier lo manterranno fino al gennaio 2022, a prescindere dal volato. E per tutto il 2021 si abbassa del 50% la soglia punti richiesta per raggiungerlo. ù

"Dall'inizio della crisi cerchiamo di far quel che è giusto per i nostri membri" ha detto Luc Bondar, vice president 'loyalty' del vettore. In più, per tutte le spese effettuate dal 1 maggio al 31 dicembre raddoppiano i punti premier guadagnati per i possessori di carte di credito United Explorer e United Club.



Il vettore, per il mese di aprile, ha in programma un taglio complessivo dell'80% della capacità, che ha colpito in modo particolare gli scali newyorchesi La Guardia e Newark.

Adriano Lovera