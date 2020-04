Turkish Airlines: stop a tutti i voli domestici e internazionali

Con una comunicazione pubblicata anche tramite il proprio sito web, Turkish Airlines ha annunciato la sospensione di tutti i voli in seguito all’emergenza Coronavirus. Nel dettaglio, la compagnia aerea ha sospeso tutti i collegamenti internazionali fino al prossimo 1 maggio.

Per quanto riguarda i voli domestici, invece, lo stop si prolungherà per il momento solo fino al 20 aprile. La decisione, come viene precisato nella comunicazione, è stata presa in accordo con le autorità turche per difendere la salute pubblica.



Maggiori informazioni ed eventuali aggioramenti saranno disponibili sul sito internet della compagnia aerea turca.