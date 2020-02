Turkish porta il brand AnadoluJet per la prima volta a Roma e Milano

Ci saranno anche gli aeroporti di Milano e Roma nel network di AnadoluJet, il brand di Turkish Airlines che a partire dall’orario invernale abbandonerà la sua vocazione esclusivamente domestica in Turchia per aprirsi alle rotte internazionali.

La compagnia inserirà 26 nuove destinazioni in 16 Paesi grazie a un umento della flotta che salirà a un totale di 57 aerei, tutti configurati esclusivamente in classe economica. In totale saranno oltre 1,2 milioni in più i passeggeri che verranno movimentati.



Per quanto riguarda invece le due rotte italiane dall’aeroporto Sabiha Gökçen di Istanbul verranno effettuati 7 collegamenti alla settimana.