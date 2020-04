L’obiettivo è quello di non lasciare Alitalia come unica beneficiaria del decreto Cura Italia e gli emendamenti arrivano sia dal Governo sia dall’opposizione. Come riportato da Milano Finanza infatti, avviata infatti la nazionalizzazione della compagnia attraverso una newco a controllo pubblico, vengono richieste delle modifiche all'articolo 79, che stanzia un fondo di 500 milioni di euro per coprire l’emergenza da coronavirus.

Fondo da aumentare

In base alle richieste presentate dalle diverse parti politiche, si tratterebbe di aumentare a 700 milioni la dotazione del fondo. Inoltre, la newco Alitalia dovrebbe impegnarsi non solo a mantenere i livelli occupazionali, ma anche ad assorbire i dipendenti di “altre società operanti sul territorio nazionale e attualmente in liquidazione” con chiaro riferimento ad Air Italy. Per questo scopo il Mef sarebbe chiamato a un aumento di capitale grazie anche all’apporto di soci e partner da trovare nel settore dell’aviazione commerciale.



Estensione degli aiuti

Altri emendamenti chiedono di estendere gli aiuti a sostegno del trasporto aereo danneggiato dall'emergenza sanitaria alle compagnie titolari di licenza Enac, che svolgono servizio di trasporto pubblico passeggeri con aeromobili di capacità superiore ai 19 posti. Questi interventi fanno seguito alla lettera inviata da Lupo Rattazzi, presidente di Neos al premier Giuseppe Conte e ai ministri dello Sviluppo economico, del Lavoro, dei Trasporti e degli Esteri.