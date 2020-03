Gli aiuti per chi fa servizio di trasporto aereo in Italia verranno estesi oltre ad Alitalia? L’ipotesi potrebbe concretizzarsi a breve dopo l’accorato appello in tal senso che arriva dal presidente di Neos Lupo Rattazzi.

Quest’ultimo nei giorni scorsi ha infatti inviato una lettera al premier Giuseppe Conte e a diversi ministri del suo Governo esprimendo forte preoccupazione sul futuro di Neos e di altri vettori nazionali come Blue Panorama e Air Dolomiti per l’esclusione dagli aiuti, riservati solamente a chi svolge oneri di servizio pubblico, intesi però come voli di continuità territoriale.



L'analisi

In un articolo pubblicato da Milano Finanza Rattazzi dice: “Pensiamo che nello spirito del decreto siano oneri di servizio pubblico anche quelli sostenuti da Neos quando, mettendo a disposizione del governo la sua licenza di trasporto pubblico passeggeri e merci, opera voli di rimpatrio a suo rischio, senza alcun contributo statale a prezzi di pura copertura dei costi variabili”.



Forti preoccupazioni

Il presidente di Neos esprime poi forti preoccupazioni per la continuità aziendale: “Questo è il periodo in cui dovremmo programmare la stagione estiva e invece le nostre prenotazioni, come quelle dei tour operator con cui la nostra compagnia collabora, sono ferme. Che futuro può esserci per un vettore come il nostro, se non si riprende a viaggiare? Ci vorrà tempo perché si possa tornare all’operatività normale”.