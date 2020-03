Parigi chiude l’aeroporto di Orly, ridotti i terminal allo Charles de Gaulle

Parigi chiuderà temporaneamente al traffico commerciale l’aeroporto di Orly a partire dal 31 marzo prossimo. Per quanto riguarda invece lo Charles de Gaulle, Aeroporti di Parigi manterrà attivi solo il termina 2E, parte del 2F e 2A, mentre tutto il resto sarà chiuso a partire dal 29 marzo.

Secondo quanto riportato da La Tribune, Adp proporrà alle compagnie ancora operanti di volare su Roissy-Charles de Gaulle al posto di Orly.



La decisione è stata presa vista la quasi totale sospensione del traffico commerciale in questi giorni. Non è stato fornito nessun calendario di riapertura prevista, ma secondo Adp fino alla metà di maggio il traffico sarà limitato ad un 10-15% rispetto ai flussi regolari, mentre dalla metà di maggio in poi dovrebbe riprendere con maggiore consistenza.



Le stime della società evidenziano, però, come ancora a luglio si preveda una ripresa di solo il 50% dei voli, tanto da far valutare ad Adp una perdita solo su Parigi di un miliardo di euro di fatturato.