Francia: annullato il Salone mondiale del turismo di Parigi

Il governo francese ha appena annullato la prossima edizione del Salone mondiale del turismo di Parigi, in programma dal 12 al 15 marzo a causa del coronavirus. La decisione, come spiegato da Preferente, è una conseguenza del divieto in Francia di realizzare qualsiasi evento con più di 5mila persone in un luogo chiuso.

Il rinvio al 2021

L'organizzazione della fiera, come riportato anche da AdnKronos, ha informato di aver annullato l’evento "al fine di rispettare le indicazioni delle autorità pubbliche". Allo stesso tempo, ha annunciato che questa edizione non si terrà quest'anno, invitando tutti gli attori del settore a riunirsi dal 18 al 21 marzo 2021.



Gli eventi annullati o posticipati

La cancellazione segue ad altri eventi annullati in questi giorni, come la Mezza Maratona di Parigi, che avrebbe dovuto svolgersi domenica scorsa, il Mipim di Cannes, in programma dal 10 al 13 marzo e rinviato a giugno, oppure il Carnevale di Annecy, che si sarebbe dovuto svolgere dal 6 all'8 marzo.