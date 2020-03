Qatar Airways lancia il bonus per il cambio prenotazione

Qatar Airways cerca di preservare le proprie casse e lancia un incentivo ai passeggeri che scelgono di rinunciare al rimborso optando per una nuova prenotazione.

Il vettore del Golfo, che continua a operare numerosi voli giornalieri nonostante la situazione internazionale, offrirà ai passeggeri un bonus pari al 10 per cento del valore del biglietto in aggiunta al prezzo già pagato per acquistare un nuovo biglietto. Per quest’ultimo rimangono attivi i meccanismi di massima flessibilità sia in termini di tempistiche sia in termini di destinazioni.



Qatar Airways al momento opera il 25 per cento del proprio schedule normale e ha messo a terra tutti gli A380 della propria flotta. Iniziata anche la riduzione del personale operativo.