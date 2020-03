Qatar Airways resta operativa verso 75 mete per gestire l'emergenza

Qatar Airways in prima linea per il rimpatrio delle persone che si trovano all’estero. La compagnia sta continuando a operare un gran numero di voli per ricongiungere i passeggeri bloccati all’estero con le proprie famiglie.



L’impegno della compagnia è aumentato negli ultimi giorni aggiungendo 10mila posti extra al proprio network; garantendo la fornitura di servizi charter per l'Europa e gli Stati Uniti dall'Asia; aggiungendo voli per Parigi, Perth e Dublino da Doha; aggiornando i servizi per Francoforte, Londra Heathrow e Perth con l'aggiunta dell'Airbus A380 su queste rotte e continuando a operare 4 voli settimanali dall’aeroporto di Roma Fiumicino.



Negli ultimi sette giorni, le stime indicano un load factor di oltre l'80% per i voli verso il Regno Unito, la Francia e la Germania, con un calo al 36% per i servizi in partenza da questi paesi, a dimostrazione della domanda di viaggi per rientrare a casa.



La compagnia ha riportato a casa più di 100mila passeggeri negli ultimi sette giorni e in collaborazione con le ambasciate di tutto il mondo, ha operato servizi una tantum da destinazioni come Phnom Penh, Denpasar, Manila e Kuala Lumpur verso l'Europa. Più di 5mila passeggeri sono stati riportati a casa grazie a questi servizi nell'ultima settimana, un numero che dovrebbe più che triplicare durante la prossima.



Attualmente e fino all’eventuale introduzione di nuove restrizioni, la compagnia sta operando voli verso 75 destinazioni. La lista delle rotte operative è disponibile a questo link.