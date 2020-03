Fincantieri, entro fine aprile la decisione dell’Ue su Chantiers de l’Atlantique

L’Unione europea scende in campo in merito all’offerta di Fincantieri per Chantiers de l'Atlantique. Entro la fine di aprile infatti è prevista una decisione sul dossier attualmente in fase di studio.

Secondo quanto riportato da Milano Finanza, il commissario Ue alla Concorrenza, Margrethe Vestager, ha spiegato: "Non faccio mai commenti pubblici su casi aperti su cui non è stata presa una decisione - ha detto citata da Reuters, parlando a BFM Business TV -. Una decisione è prevista per la fine di aprile”.



Secondo fonti citate da Reuters, Fincantieri rischierebbe di non ottenere il via libera dell'Antitrust europeo alla sua offerta per acquisire la francese Chantiers de l'Atlantique a causa delle difficoltà a offrire concessioni che facciano venir meno i problemi legati alla concorrenza.



L'antitrust Ue teme che l'accordo tra i due leader mondiali in un mercato già concentrato e limitato a livello di capacità possa far salire i prezzi delle navi da crociera. Fincantieri, sempre secondo Reuters, avrebbe tempo fino a questa settimana per offrire alcune concessioni per rispondere alle preoccupazioni sulla concorrenza dell'Ue. Di solito le autorità preferiscono la vendita di asset o il trasferimento di tecnologie chiave ai concorrenti.

Da parte sua Fincantieri spera che l'impatto dell'epidemia di coronavirus, che ha colpito centinaia di aziende in tutto il mondo possa ammorbidire la linea dura della Commissione europea. "In attesa di ricevere documenti ufficiali, la società è fiduciosa che la Commissione europea, in un momento in cui ci stiamo dirigendo verso una crisi economica epocale i cui effetti sono ancora sconosciuti, prenderà decisioni che consentiranno alle industrie di affrontare meglio questi effetti al fine di ridurre l'impatto che la crisi potrebbe avere sull'occupazione", ha dichiarato a Reuters una fonte vicina all'azienda.