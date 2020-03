Anche Wizz Air si accoda alle decisioni da poco assunte dal competitor Ryanair e opta per la decisione drastica di chiudere tutti i voli da e per l’Italia.

A partire da oggi verranno sospese tutte le rotte operate sula Penisola (Alghero, Bari, Bologna, Catania, Milano Bergamo, Milano Malpensa, Napoli, Pisa, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Treviso, Verona le destinazioni servite) fino al 3 aprile.



“I passeggeri con prenotazioni interessate da questa modifica e che hanno effettuato le prenotazioni direttamente su wizzair.com o nell'app della compagnia aerea verranno automaticamente informati via e-mail – si legge in una nota del vettore -, e gli verrà offerta la ri-prenotazione gratuita, il rimborso completo o il rimborso del 120% della tariffa originale come crediti della compagnia”.



I passeggeri che hanno invece effettuato le loro prenotazioni tramite agenzie di viaggi - anche online - dovranno rivolgersi all’agenzia in cui hanno acquistato i biglietti.