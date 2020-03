Stop a tutti i voli nazionali a partire dalle 24 di oggi, 10 marzo, e blocco dei collegamenti internazionali dalle 24 di venerdì 13 marzo. È questo l’ultimo provvedimento preso da Ryanair sull’Italia dopo la decisione di ieri sera di estendere la zona arancione a tutta la Penisola.

In una nota diffusa poco fa il vettore low cost, primo in Italia per numero di passeggeri trasportati, ha deciso di imporre lo stop totale alle rotte da e per l’Italia e a quelle interne fino al prossimo 8 aprile.



Le info per i passeggeri

“Tutti i passeggeri interessati – informa la compagnia in una nota - riceveranno notifiche via e-mail nella giornata di oggi, con le informazioni su queste cancellazioni. I viaggiatori che hanno l’esigenza di rimpatriare possono ottenere un cambio gratuito per un volo Ryanair precedente a quello prenotato e operante fino alla mezzanotte di venerdì, 13 marzo”.



Anche in questo caso per i passeggeri coinvolti ci sarà la possibilità di scegliere tra il rimborso completo o un credito di viaggio che potrà essere riscattato sui voli Ryanair nei prossimi 12 mesi.