La situazione si complica e anche le compagnie aeree si vedono costrette a serrare le fila e a limitare i danni conseguenti alle problematiche legate al coronavirus.

Come segnalato alla redazione di TTG Italia da diversi agenti di viaggi, anche Neos ha rivisto l’operativo in seguito ai provvedimenti messi in atto dai governi di alcuni dei paesi raggiunti dai voli della compagnia.

Le mete coinvolte

Sul sito di Neos, si precisa infatti che la compagnia ha cancellato i voli di andata dall’Italia al Kenya programmati per il 4/5 marzo

Su Repubblica Dominicana/Giamaica, cancellati i voli di andata dall’Italia in programma lo scorso 28/29 febbraio e il 6/7/13/14/20/21 marzo. I voli di ritorno cancellati da queste destinazioni sono quelli del 6/7/13/14/20/21 marzo.

Su Capo Verde, cancellati i voli di andata del 4/11/18/25 marzo e 1 aprile e i voli di ritorno dell’11/18/25 marzo e 1 aprile.

Per quanto riguarda i collegamenti per Vietnam/Myanmar, cancellato il volo di andata del 10 marzo e il volo di ritorno dell’11 marzo.

Infine Israele, destinazione verso la quale sono stati cancellarti i voli di andata programmati per il 2/5/9/12/16/19/23/26/30 marzo. Cancellati anche i voli di ritorno previsti per il 2/6/9/13/16/20/23/27/30 marzo.



I controlli

La nota diffusa sul sito di Neos specifica poi che “Al momento, in accordo alle disposizioni delle autorità competenti, sono riconfermati i voli per tutte le altre destinazioni programmate. I passeggeri potrebbero essere sottoposti a controlli della temperatura in arrivo e le autorità locali potrebbero richiedere la compilazione di un modulo sanitario. I passeggeri sono invitati a seguire le istruzioni fornite dal personale aeroportuale. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.viaggiaresicuri.it”.



Il commento della compagnia

La compagnia ha espresso rammarico per la situazione contingente: “Siamo ovviamente molto vicini a tutte le persone e gli attori coinvolti, ma purtroppo la situazione attuale è la diretta conseguenza di una serie di continui aggiornamenti circa la volontà dei paesi esteri di sospendere l’accoglienza dei turisti italiani. Stiamo vivendo un momento complesso e convulso, in cui i Governi stranieri stanno interrompendo i voli diretti dall’Italia: provvedimenti vincolanti e purtroppo indipendenti dalle compagnie aeree. Neos è in costante contatto per monitorare l’evolversi della situazione e tutelare agenzie di viaggio e clienti in partenza e in loco attraverso avvisi, comunicazioni e riprotezioni su tutte le destinazioni che ci garantiscano accoglienza. Tutto questo con una costante assistenza per ridurre al minimo l’impatto sui nostri clienti".



Aggiornamenti sul sito

Tutti gli ulteriori aggiornamenti dei voli Neos riguardanti le cancellazioni verranno pubblicati sul sito della compagnia. “I possessori di prenotazioni dei voli sopracitati - aggiunge la nota disponibile sul sito - possono scrivere a riprotezioni@neosair.it per avere maggiori informazioni e conoscere la policy di cancellazione”.