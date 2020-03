Neos e la resistenza di Stradiotti

di Remo Vangelista

Giornate dure per Carlo Stradiotti. Neos è costretta a ridurre il network perché piovono sconsigli da molti Paesi esteri. Sul sito web della compagnia aerea sono evidenziate le cancellazioni di una serie di voli e tutto appare sempre più in salita.

Anche per uno come Stradiotti, che ha attraversato e superato tutte le crisi degli ultimi 20 anni di turismo.

Neos è sempre stato il gioiello di famiglia di Alpitour, perché capace di offrire un servizio di qualità e soprattutto una buona redditività. Quella che aveva convinto Giovanni Tamburi ad entrare nel business del turismo.



Adesso l’amministratore delegato del vettore deve fare i salti mortali di fronte ad una situazioni drammatica per il turismo internazionale. Stradiotti è uomo di poche parole, di grande affidabilità e di indubbie doti manageriali. La resistenza prima e la ripresa poi del turismo dovrà ancora passare dalla scrivania del signor Carlo che combatte chiuso nel suo ufficio di Somma Lombardo. Gli aerei ripartiranno tutti, bisogna solo gestire questa fase dove tutto sembra fermarsi.



