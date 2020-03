Trasporto aereo: le richieste al Governo del personale navigante

Rifinanziamento del Fondo di Solidarietà del trasporto aereo; una ‘modalità facilitata’ di accesso agli strumenti di ammortizzazione sociale; la reintroduzione della decontribuzione indennità di volo.

Sono queste le richieste di Fnta, la sigla che raggruppa le rappresentanze sindacali di Anpac, Anpav e Anp (personale navigante delle compagnie aeree italiane), alle istituzioni per fronteggiare l’attuale emergenza che coinvolge in maniera pesante anche il settore.





“Già in crisi strutturale – spiegano in una nota - (il fermo operativo di Air Italy si aggiunge alla crisi cronica di Alitalia), il settore sta subendo un’importante riduzione del traffico atteso a causa dell’emergenza coronavirus. I piani di cancellazione dei voli attuati dalle Compagnie al momento riguardano il bimestre marzo – aprile ma potrebbero prolungarsi: le ricadute hanno da subito concreto impatto negativo sui piloti e gli assistenti di volo”.