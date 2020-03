Parte il processo di licenziamento degli oltre 1.400 dipendenti di Air Italy. È stata formalizzata ieri, durante l’incontro tra l’azienda e i sindacati, l’apertura della procedura di licenziamento collettivo.

La procedura interesserà in totale 1.453 lavoratori, impiegati nelle diverse sedi della compagnia a Olbia, Firenze, Linate, Malpensa, Roma Fiumicino, Catania, Palermo e Napoli.



Nessuna cassa integrazione

Svanita, invece, si legge sulle colonne de Il Sole 24 Ore, la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione. Secondo il vettore “non sussistono i presupposti per ottenere tali misure di sostegno”.



La parola passa ora al Governo, che entro venerdì dovrebbe approvare il decreto per consentire l’accesso alla cassa integrazione straordinaria. Successivamente, i sindacati avranno 45 giorni per confrontarsi con l’azienda.



Sul fronte della continuità aziendale, i liquidatori hanno confermato di essere al lavoro su un piano per la cessione dei rami d'azienda.