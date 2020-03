Oman, annunciata la National Aviation Strategy 2030

Rafforzare l'economia dell'Oman e a far crescere l'industria aeronautica nel Sultanato. Questi gli obiettivi della National Aviation Strategy 2030 presentata a Muscat dal Ministero dei Trasporti del Paese, in collaborazione con Oman Aviation Group.

La strategia vuole favorire la creazione di posti di lavoro, aumentare le competenze locali e coordinare le diverse organizzazioni nel settore dell'aviazione. “La strategia consentirà al settore dell'aviazione del Sultanato di competere a livello globale con un'organizzazione integrata con l’obiettivo di garantire una quota maggiore nel mercato dell'aviazione internazionale - spiega Ahmed bin Mohammed Al Futaisi, Ministro dei trasporti -. I settori dell'aviazione, della logistica e dei viaggi svolgono un ruolo importante nel raggiungimento degli obiettivi principali della Vision 2040 dell'Oman".



Le linee di intervento

Quattro i progetti chiave. Il primo è il National Travel Operator (Nto), una piattaforma online per mettere in contatto gli operatori del settore viaggi dell'Oman con clienti dei mercati target. Sviluppato da Oman Aviation Group, in collaborazione con il Ministero del Turismo, l'Nto ha l’obiettivo di incrementare il numero di turisti, gli arrivi high spender dai principali mercati di riferimento per il paese tra cui Italia, Regno Unito, Germania, Francia, Svizzera, India e i paesi del Golfo.



Oman Aviation Group sta inoltrr adottando un piano generale per il lancio di Muscat Airport City. Questo distretto di sviluppo è costituito da cinque aree principali: Muscat Airport Free Zone, dedicata alle industrie leggere come l'e-commerce; un polo logistico per il trasporto aereo; un business gate ad uso misto, che comprende anche uffici; un aviation gate per le attività aeree, culturali e sociali, centri d’innovazione e un ospedale d’emergenza specializzato; infine un hospitality Gate.



Terzo progetto riguarda la ristrutturazione di Oman Air per renderla una compagnia aerea “modello” per la destinazione. La compagnia aerea di bandiera del Sultanato è attualmente interamente focalizzata nell’attrare turisti di valore in entrata in Oman. L'ambizione di Oman Air è quella di collegare l'Europa, l'Asia e il Medio Oriente.



Quarto e ultimo punto riguarda lo sviluppo di una strategia di trasporto aereo globale che possa permettere di mantenere la sua quota di mercato in ambito air cargo e che possa supportare le principali industrie nazionali nei mercati globali.



Un nuovo centro servizi supporterà le compagnie internazionali che desiderano aumentare il traffico merci attraverso gli aeroporti del Sultanato.