Oman, arriva Zayr la piattaforma di social eating

Il social eating sbarca in Oman (Muscat) grazie a Zayr, una piattaforma online che permette ai turisti, ma anche ai residenti, di sedersi a tavola con la gente del posto e sperimentare i sapori tipici della cucina locale.

Come racconta thenational.ae i meriti vanno ad Hamed Al Amri la cui idea prese forma nel 2012 quando, mentre lavorava all'estero, invitò i colleghi a trascorrere la festa di Eid con la sua famiglia: "A mia mamma è piaciuto così tanto avere ospiti in casa che mi ha chiesto di invitare più persone. Ho pensato così di aprire le porte delle nostre abitazioni ed accogliere gente da tutto il mondo",



Ad oggi oltre 90 famiglie si sono registrate sulla piattaforma per diventare host e più di 150 visitatori hanno avuto la possibilità di cenare con i locali.



Livia Fabietti