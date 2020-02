Qantas, pesa il coronavirus: cancellazioni anche sulle rotte nazionali

Il coronavirus pesa sui conti di Qantas. Secondo la compagnia aerea, fino a oggi l’emergenza è costata al vettore 150 milioni di dollari in termini di guadagni e la somma potrebbe salire.

Per questo motivo il vettore, si legge su TravelMole, ha deciso di sospendere alcune rotte nazionali e internazionali almeno fino a maggio.



Le cancellazioni vanno così ad aggiungersi a quelle attuate in via precauzionale sulle rotte verso Shanghai e Hong Kong da Sydney, segnando un pesante cambio di passo. Inizialmente, infatti, il vettore aveva annunciato che la riduzione della capacità (del 15%) per far fronte al virus avrebbe interessato solamente le rotte asiatiche.