Aeroporto di Berlino: ventimila volontari per i test pre inaugurazione

Ventimila volontari per effettuare una serie di test sul campo e arrivare all’inaugurazione con tutte le carte in regola per il corretto funzionamento di tutti gli aspetti. È decisa a non lasciare nulla al caso l società di gestione dell’aeroporto di Berlino Brandeburgo, che ha confermato il 31 ottobre come data per l’inaugurazione dello scalo.

Dopo anni di rinvii e fiumi di inchiostro scritto su una delle vicende più paradossali della Germania, sembra ora arrivato il momento per dotare la città di un aeroporto sicuramente più efficiente e con ua capacità adeguata alla domanda (anche se su questo fronte emergono dubbi considerando che il progetto è ormai un po’ datato).



Tornando ai test, al termine del reclutamento ci sarà il primo appuntamento il 29 aprile 2020 per una prova di evacuazione della struttura. Poi ne verranno schedualte altre dopo la metà di giugno e fino alla metà di ottobre.