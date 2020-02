Air Italy: online la petizione sulla piattaforma Change.org

Sono già oltre 15mila le firme sulla piattaforma Change.org in merito alla petizione online lanciata in favore di Air Italy. Sotto lo slogan e hashtag ‘Salviamo Air Italy’ è stato avviato un nuovo strumento per tenere alta l’attenzione in particolare nei confronti dei lavoratori che rischiano il licenziamento senza ammortizzatori sociali.

“1600 lavoratori di AirItaly rischiano di essere lasciati a casa nel giro di poche settimane, senza lavoro e senza sostegno economico per le loro famiglie – si legge nella petizione –. La liquidazione ‘pilotata e organizzata’ della compagnia toglie ai lavoratori anche la possibilità di accedere ad un sostegno al reddito e la speranza di mantenere il posto di lavoro nell’immediato futuro. Dateci il vostro sostegno”.



Intanto continuano i presidi e le manifestazioni dei dipendenti sia in Sardegna sia a Malpensa, mentre a livello istituzionale proseguono i contatti tra i vertici della Regione Sardegna e il ministero nel tentativo di trovare una soluzione.