South African Airways riduce il network, stop ai voli su Monaco

Arriva la cura dimagrante per il network di South African Airways. Il processo di ristrutturazione della compagnia aerea, salvata dall’intervento del Governo sudafricano con l’immissione di nuovi fondi dalle banche nelle casse della compagnia, passerà anche dalla rete di collegamenti.

Il vettore, con effetto immediato, ha deciso di cancellare tutte le rotte domestiche con l’eccezione della tratta tra Città del Capo e Johannesburg. I voli interni saranno ora effettuati esclusivamente dalla controllata low cost Mango.



Anche il network internazionale subirà una sforbiciata: la compagnia eliminerà 8 rotte tra cui Monaco di Baviera, per quanto riguarda l’Europa. Per i voli sul Vecchio Continente resteranno quindi solamente quelli su Francoforte e su Londra. Le altre rotte oltre i confini sudafricani che verranno interrotte sono quelle su Abidjan via Accra, Entebbe, Guangzhou, Hong Kong, Luanda, Ndola e San Paolo.