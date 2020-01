South African Airways: il Governo pronto per una ristrutturazione

Nuova ristrutturazione e iniezione di cash da parte del Governo per South African Airways. Sarebbe questa la decisione dell’esecutivo sudafricano, secondo quanto riportato dalla stampa nazionale, per salvare la compagnia aerea in forte crisi finanziaria e a rischio chiusura.

Sarebbero così state scartate le ipotesi di una liquidazione o addirittura di una chiusura definitiva (salvando però la low cost Mango) dopo che negli ultimi giorni il vettore aveva cancellato numerosi voli (37 solo nelle ultime ore).



I rumors dei giorni scorsi davano la compagnia sull’orlo del fallimento dopo che si era dimesso anche il ceo nominato da poche settimane e i vertici del vettore erano intervenuti con un comunicato in cui si specificava che le attività sarebbero proseguite. Ora si attendono ulteriori dettagli su come si interverrà sulla compagnia e quale ristrutturazione verrà messa in campo.