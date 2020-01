Salvataggio Flybe, il Governo Uk risponde a Ryanair e Iag: “Non è aiuto di Stato”

"L’accordo con Flybe non è aiuto di Stato". Così il ministro delle Finanze del Regno Unito, Sajid Javid, ha risposto a Sky News in merito alle critiche avanzate da Ryanair e Iag sull’intervento del Governo a sostegno della regionale.

La scorsa settimana la compangia area è riuscita a ottenere una proroga di 3 mesi per il pagamento dell’Air Passenger Duty (il conto ammonta a 100 milioni di sterline). Una soluzione temporanea, sostenuta da Downing Street per permettere al vettore di continuare a garantire i collegamenti regionali e una sicurezza lavorativa ai dipendenti Flybe.



Ma la mossa non è piaciuta ai competitor. Il ceo di Ryanair, Michael O’Leary, ha accusato infatti l’esecutivo Uk di violare la legge sugli aiuti di Stato, annunciando l’avvio di un procedimento legale. Il ceo di Iag, Willie Walsh, ha presentato, invece, un reclamo all’Unione europea.



Da parte sua il Governo Uk ha reso noto che si impegnerà per rivedere gli accordi relativi al pagamento dell’Air Passenger Duty.