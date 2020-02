Salvataggio Flybe a rischio, potrebbe saltare l’accordo con il Governo Uk

La vicenda di Flybe potrebbe complicarsi. Il nuovo ministro delle Finanze del Governo britannico, Rishi Sunak, potrebbe infatti stracciare l’accordo di salvataggio annunciato lo scorso mese di gennaio.

Secondo quanto riporta ttgmedia.com, il ministro non sarebbe d’accordo con la decisione del suo predecessore, Sajid Javid, di ridurre temporaneamente per la compagnia l’Air Passenger Duty, la tassa che le compagnie aeree devono corrispondere al Governo Uk per i voli domestici.



Questo metterebbe in difficoltà la regionale, che di recente ha richiesto all'esecutivo britannico un prestito ponte di 100 milioni di sterline.



Nelle scorse ore gli azionisti (che includono Virgin e Delta) hanno avvertito il neo ministro che la riduzione dell’Apd (Air Transport Duty) è “essenziale” per la sopravvivenza del vettore regionale.