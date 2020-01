Aeroporti di Roma sfiora il record dei 50 milioni di pax

È mancata solamente la ciliegina sulla torta, ma per Aeroporti di Roma il traguardo dei 50 milioni di passeggeri è ormai dietro l’angolo.

Il 2019 di Fiumicino e Ciampino si è chiuso con un altro record, con 49,4 milioni di passeggeri transitati dai due aeroporti. Di questi, 43,5 milioni sono quelli fatti registrare dall’hub romano, che quest’anno ha visto un netto incremento in particolare del traffico proveniente da Asia, America e Russia.



Nel corso del 2019 Fco ha visto l’ingresso di 6 nuove compagnie internazionali, mentre a livello di rotte le new entry sonno state 30, dodici delle quali fuori dai Paesi Ue e tutte novità assolute per lo scalo.



“Gli sviluppi dell’ultimo anno hanno permesso di raggiungere ben 12 destinazioni in Greater China collegate con Roma – commenta l’amministratore delegato Ugo De Carolis -, posizionando l’aeroporto romano tra i primi tre aeroporti in Europa per numero di destinazioni collegate. Guardando all’America, nel 2019 Fiumicino ha raggiunto il record di viaggiatori trasportati con 3 milioni e mezzo di passeggeri e 15 aeroporti in Usa e Canada connessi direttamente”.