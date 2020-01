Sono scattati anche all’aeroporto di Fiumicino i controlli per il nuovo coronavirus, comparso in Cina nella città di Wuhan. Poche ore fa è stata confermata la trasmissione interumana. Il virus, una polmonite di origine virale della famiglia della Sars, ha già colpito 218 persone nell’aerea della città cinese e, secondo quanto conferma la Farnesina sul portale Viaggiare Sicuri, avrebbe già causato la morte di quattro persone.

L’Oms ha convocato un Comitato di emergenza, che si riunirà il 22 gennaio a Ginevra, mentre in Cina sono stati intensificati i controlli negli scali.



La trasmissione del virus

“La maggior parte delle persone infettate – scrive il Ministero degli Esteri– sarebbe entrata in contatto con animali in un mercato locale di Wuhan. Alcuni casi si sono verificati in altre località della Cina, tra cui 14 nella provincia del Guangdong, 5 a Pechino e 1 a Shanghai”.



Per quanto riguarda la trasmissione uomo-uomo, la Farnesina conferma che “i casi finora identificati sono stati isolati e le persone entrate in contatto con i soggetti affetti dalla patologia sono già sotto osservazione”.



Cosa fare

Per i connazionali presenti nelle aree interessate, la raccomandazione è di seguire le indicazioni delle autorità sanitarie locali e internazionali (Oms), le quali, come rende noto la Farnesina, raccomadano di evitare qualsiasi contatto con animali e con persone affette da patologie respiratorie nell’area interessata e di contattare un medico nel caso di comparsa dei sintomi.



Questi sarebbero simili a quelli influenzali, con la comparsa di febbre e possibili difficoltà respiratorie. È possibile inoltre consultare le indicazioni della World Healt Organization, disponibili qui: link 1 - link 2