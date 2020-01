Wizz Air: Vienna-Alghero novità per la prossima estate

Non si arresta la cavalcata di Wizz Air, che mette ancora una volta le rotte sull’Italia al centro dei propri piani di sviluppo. A pochi giorni dall’annuncio di cinque nuove rotte su Tirana dall’Italia per coprire gli spazi lasciati scoperti da Ernest, è ora la volta di Vienna.

Qui nella prossima stagione estiva, a partire dal mese di giugno, il vettore low cost posizionerà il nono aereo sulla base austriaca, sempre più trafficata in particolare per i voli low fare, aggiungendo al suo network 5 collegamenti in più.



Tra questi ci sarà anche il volo su Alghero, operato con tre frequenze alla settimana. In aggiunta verranno potenziati i voli già esistenti su Milano e Roma Fiumicino: il primo diventerà bigiornaliero, mentre il secondo passerà da 10 a 12 frequenze alla settimana.