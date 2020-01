Wizz Air, 5 nuove rotte dall’Italia a Tirana per l’estate

Wizz Air collegherà l’Italia a Tirana con cinque nuove rotte nell’estate 2020. La compagnia aerea si appresta infatti a inserire in programmazione voli per Bergamo, Bologna, Verona, Treviso e Pisa per favorire gli spostamenti durante l’alta stagione.

“Riteniamo che queste rotte - spiega George Michalopoulos, chief commercial officer di Wizz Air - rappresentino un altro importante passo avanti nell'espansione del nostro network".



Lo schedule prevede frequenze giornaliere da Milano Bergamo a partire dal 29 marzo; 4 frequenze da Bologna e Verona (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica) dal 1° maggio; 3 da Treviso (martedì, giovedì e sabato) a partire dal 1° agosto; e 3 da Pisa (martedì, giovedì e sabato) dal 31 marzo.