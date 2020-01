Emirates: la business 'old style' diventa premium economy sugli A380

Saranno a disposizione dei passeggeri a partire dal prossimo mese di novembre i sedili della nuova premium economy che debutterà sugli aerei di Emirates.

La classe intermedia troverà posto inizialmente sugli A380 della flotta, sia su quelli nuovi che arriveranno in flotta prossimamente, sia su quelli già esistenti. Una new entry che conferma anche la volontà della compagnia di non dismettere il modello Airbus, nonostante gli stop agli ordini, che continuerà quindi a volare almeno fino al 2035.



La compagnia di Dubai, si legge su Simpleflying, ha studiato una premium economy in stile un po’ retrò, ovvero riabilitando la business come era concepita una trentina di anni fa e che al giorno d’oggi si può presentare come un’ottima soluzione intermedia tra la classe economy e la business attuale.