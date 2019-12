Emirates, Tim Clark va in pensione: il presidente lascia dopo diciassette anni

Ha guidato la compagnia per 17 anni trasformandola da un piccolo vettore a uno dei leader mondiali dell’aviazione civile, rendendolo protagonista di una cavalcata che è andata di pari passo con l’Emirato dove è nato e opera, Dubai. Ora per Tim Clark si stanno per aprire le porte della pensione e dal prossimo mese di giugno il ruolo di presidente di Emirates verrà affidato a un’altra persona.

Si chiude un’era per il vettore del Golfo: manca ancora l’ufficialità, ma la notizia dell’uscita di scena di Tim Clark sta ormai facendo già il giro del mondo. Il manager era entrato in Emirates nel 2003 assumendo subito l’incarico di presidente dopo un decennio passato a dirigere Gulf Air. Con lui la compagnia è stata protagonista di un evoluzione che l’ha portata a essere uno dei primi vettori al mondo, nonostante numerose polemiche.



Nessuna indiscrezione invece al momento su chi potrebbe essere il suo successore alla presidenza. I primi nomi che circolano, secondo quanto riportato dal Financial Times, sono quelli di Adel Al Redha, l’attuale chief operating officer, e Ghaith Al Ghaith, ceo di flydubai.