È arrivato il via libera della Camera per il Decreto che consente al Governo di ratificare il nuovo prestito da 400 milioni di euro nei confronti di Alitalia. Soldi che sono in realtà già a disposizione delle casse di Az, ma che ora devono essere ‘formalizzati’. L’iter prevede ora il passaggio al Senato, che dovrà dare il via libero entro la fine del mese.

Il nuovo provvedimento prevede una nuova clausola, ovvero l’obbligo di restituzione della somma, comprensiva degli interessi, entro sei mesi (quindi prima della fine di giugno). Una clausola, secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, inserita per ovviare eventuali procedimenti da parte dell’Unione europea. Ue che da parte sua ha già acceso i fari sul precedente prestito da 900 milioni, che Alitalia non ha mai restituito.



Altro elemento che emerge dal decreto la questione delle scadenze: quella del 31 maggio sarà la data ultima disponibile al commissario Giuseppe Leogrande per completare la procedura per la cessione oppure la creazione di una newco.