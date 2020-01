Flybe di nuovo a rischio insolvenza? Sono questi i rumors che stanno circolando oggi dopo che alcune fonti di stampa inglesi hanno riportato alcuni contatti tra i vertici della compagnia e il Governo britannico con la richiesta di finanziamenti urgenti per potere continuare a operare.

A circa un anno dalla prima crisi della compagnia regionale che trasporta circa 8 milioni di passeggeri all’anno, culminata poi nel passaggio al consorzio Connect Airways, di cui fa parte anche Virgin Atlantic, il vettore si troverebbe di nuovo alle prese con una forte crisi finanziaria, tanto che senza urgenti finanziamenti rischierebbe la cessazione delle operazioni.



Un’ipotesi che il vettore in una nota ha smentito, riporta il Financial Times, asserendo che il business continua normalmente e non commenta rumors e speculazioni.