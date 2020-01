Flybe, c’è l’accordo con il Governo Uk per il salvataggio

Raggiunto l’accordo per il salvataggio di Flybe. La conferma arriva dalla Segretaria di Stato Uk per il Business, l’Energia e le Strategie Industriali Andrea Leadsom, che in un tweet ha annunciato il raggiungimento di un'intesa con gli azionisti per consentire alla compagnia aerea di continuare a volare.

“Felici di aver raggiunto – recita il post - un accordo con gli azionisti di Flybe per mantenere operativa la società, garantendo che le regioni del Regno Unito restino connesse. Una buona notizia per il personale, i clienti e i creditori di Flybe”.



I termini dell’intesa non sono stati diffusi, ma, come riporta TravelMole, sembra che la compagnia aerea sia riuscita a ottenere una proroga di 3 mesi per il pagamento dell’Air Passenger Duty. Il conto ammonta a circa 100 milioni di sterline.