Ryanair e il regalo di Natale: il last minute fa volare gli utili

Un andamento delle vendite last minute nettamente superiore alle attese ha consentito a Ryanair di rivedere al rialzo le previsioni degli utili per l’esercizio in corso. Ora il range stimato si aggira tra tra i 950 e i 1.050 milioni di euro, 150 in più delle previsioni precedenti.

Incassato il colpo relativo alle mancate consegne dei B737 Max, il cui arrivo non inizierà a questo punto prima di ottobre, costringendo al compagnie a rivedere i piani per l’estate, il vettore low cost porta a casa una buona notizia. Un vero e proprio regalo di Natale, accompagnato anche da una crescita delle prenotazioni nel periodo gennaio-aprile, aumentate dell’1 per cento.



Andamento inverso, invece, per quanto riguarda Laudamotion: la controllata austriaca sconta infatti una feroce competizione a livello di pricing e, nonostante l’aumento delle vendite, il prezzo medio resta nettamente sotto le previsioni di budget. Di conseguenza le stime di fine esercizio parlano di perdite per 90 milioni di euro.