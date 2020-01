Lisbona: sciopero in aeroporto nel fine settimana

Weekend difficile per i viaggiatori in partenza e in arrivo a Lisbona. Il personale di assistenza a terra dell’aeroporto portoghese incrocierà le braccia nei prossimi giorni, con possibili disguidi e ritardi per i voli.

In particolare, come riporta travelmole.com, easyJet prevede di operare regolarmente i voli, ma non esclude alcuni ritardi, seppur con un impatto limitato sugli operativi.



Il consiglio, come sempre in questi casi, è di recarsi in aeroporto con notevole anticipo. Lo stato dei voli può anche essere verificato sul sito dell’aeroporto oppure chiedendo conferma direttamente alla compagnia aerea.