Si muovono sull’asse dell’Adriatico i primi movimenti di rilievo nel trasporto aereo del Vecchio Continente. In quest’area una delle compagnie che ha visto i ritmi di crescita più elevati degli ultimi tempi, vale a dire Aegean Airlines, potrebbe espandere le proprie mire oltre i confini greci per mettere le mani su Croatian Airlines.

Il vettore con base ad Atene ha infatti confermato l’intenzione di partecipare alla privatizzazione del vettore croato: dopo i deludenti risultati della compagnia, infatti, lo Stato ha deciso di mettere in vendita il 70 per cento della compagnia. Un gioco d’anticipo per evitare quanto successo nella vicina Slovenia, dove nel corso del 2019 è uscita di scena Adria Airways e il Governo del Paese ha deciso di non rimettere in pista una nuova compagnia nazionale.



“Qualsiasi decisione materiale sulla potenziale partecipazione o meno di Aegean alla fase successiva della trattativa – ha poi puntualizzato il vettore - verrà presa nei prossimi mesi, a seguito delle disposizioni di accesso a informazioni e discussioni ulteriori, il tutto secondo il procedimento che la Repubblica di Croazia stabilirà”.



Il pian di espansione

Proprio qualche settimana fa Aegean aveva annunciato un deciso piano di espansione per la prossima stagione estiva, con un milione e mezzo di posti in più (oltre 19 in totale) e il raggiungimento di 155 destinazioni servite, grazie a 11 nuove rotte. Per l’Italia previste due nuove rotte da Salonicco verso Milano e Roma.