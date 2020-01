Aegean taglia il traguardo dei 15 milioni di passeggeri

Ammonta a 15 milioni di passeggeri il nuovo record stabilito da Aegean in un solo anno. Il vettore greco archivia così il 2019, facendo segnare un aumento anno su anno di un milione di pax, vale a dire +7 per cento.

“Questo risultato – spiega la compagnia - ha determinato il continuo aumento degli investimenti sul network internazionale, che continua a essere il principale motore di crescita con 8,7 milioni di passeggeri, che corrispondono a un incremento dell'11%. Tale incremento è stato trainato sia dall'hub di Atene (+11%) sia dalle basi regionali di Salonicco, Heraklion, Chania, Rodi, Kalamata (+ 8%)”.



Positivo anche il risultato sul load factor, che nel corso del 2019 è migliorato di un punto percentuale. “Continueremo a investire per ampliare la stagione turistica e l'offerta di servizi di qualità dedicati ai nostri clienti – ha commentato il ceo Dimitris Gerogiannis -, per conseguire uno sviluppo sostenibile e una crescita per l'azienda, l'industria turistica e l’intero Paese”.