Aereo precipita dopo il decollo: il primo bilancio

Era un Fokker 100 della compagnia low cost Bek Air l’aereo che questa mattina è precipitato subito dopo il decollo dall’aeroporto di Almaty e diretto a Nar Sultan, in Kazakistan. A bordo del velivolo c’erano 100 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio e le prime notizie che arrivano dai soccorritori parla di diversi sopravvissuti.

Ancora da chiarire nel dettaglio la dinamica dell’incidente: secondo le prime ricostruzioni sulla zona era presente una forte nebbia e l’aereo avrebbe perso quota rapidamente dopo essere decollato. Le prime immagini arrivate dal luogo del disastro mostrano come il velivolo si sia spezzato in due parti nella fase di schianto, con la parte anteriore che è finita dentro una palazzina. Il bilancio attuale parla di 60 feriti già trasportati in ospedale e 15 vittime.



Come primo provvedimento preso da parte del Governo del Paese c’è stata la sospensione di tutti i voli della compagnia Bek Air in attesa di chiarire quali siano state le reali cause dell’incidente.