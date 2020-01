Incidente aereo: un B737-800 precipita dopo il decollo da Teheran, nessun superstite

Non ci sarebbero superstiti nell’incidente aereo avvenuto oggi a un B737-800 della Ukraine Airlines che era da poco decollato dall’aeroporto di Teheran. Secondo le prime informazioni, a bordo sarebbero state presenti 177 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio.

L’aereo era diretto a Kiev e, secondo i primi riscontri confermati sia da un portavoce dell’aeroporto sia dall’ambasciata ucraina, a provocare il disastro sarebbe stato un guasto tecnico.



Quello di Teheran rappresenta il secondo incidente fatale in poche settimane: lo scorso 27 dicembre infatti un Fokker 100 della compagnia low cost Bek Air era precipitato anche in quel caso subito dopo il decollo dall’aeroporto di Almaty mentre era diretto a Nar Sultan, in Kazakistan.