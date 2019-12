A sciare con treno e bus, le possibilità in Italia e non solo

La stagione invernale delle compagnie di trasporto su gomma e delle società di trasporto su rotaia si arricchiscono di proposte per trascorrere una giornata o un weekend sulla neve senza problemi di auto e parcheggio.

Flixbus propone 11 fra le destinazioni più apprezzate delle Alpi: Courmayeur, Trento e Bolzano, Cortina, Oulx e Roccaraso in Italia e Chamonix, Innsbruck, Coira e Maribor oltre confine. GoGoBus rilancia invece il suo pacchetto Skibus+Skipass per Ovindoli, Campo Felice e Campo Imperatore, sull’Appennino abruzzese e il Monte Cimone in Emilia, nonché per Bardonecchia in Piemonte e Folgaria in Trentino Alto-Adige.



Con Trenitalia e Italo è possibile raggiungere Cortina, mentre il sevizio Freccialink permette di arrivare con gli sci a Madonna di Campiglio, a Selva di Val Gardena, Santa Cristina e Ortisei nonché a Canazei, Vigo di Fassa e Moena. Trenitalia propone anche una connessione fra Torino e Courmayeur e Aosta.



In Lombardia Trenord lancia i Treni della neve, con i quali collega Aprica, Valmalenco, Montecampione e Pontedilegno-Tonale con un unico biglietto che comprende treno, navetta e skipass.