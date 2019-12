Al via gli shuttle della neve: tutti i dettagli

Hanno preso il via i servizi stagionali di collegamento verso le località sciistiche.

Come riporta Hotelmag, un nuovo transfer tra l’Aeroporto di Torino e la Valle d’Aosta è stato istituito per i turisti che arrivano a Caselle: ‘Transfer Vallée’. Il servizio bus, pensato per il segmento degli sciatori, sarà disponibile nei weekend sino a domenica 12 aprile 2020.



Sei le coppie di corse andata e ritorno previste il sabato e quattro, invece, le coppie di corse in programma la domenica, posizionate in orari corrispondenti ai voli più utilizzati dalla clientela turistica invernale, provenienti, in particolare, dal Regno Unito, dai Paesi Scandinavi e dalla Russia, oltre che da Centro e Sud Italia. Sono servite località di fondo valle (Pont Saint Martin, Verres, Chatillon e Aosta) e delle vallate (Courmayeur, La Thuile, Pila, Cogne, Valsavarenche, Valgrisenche, Val di Rhêmes, Breuil Cervinia, Valtournenche, Gressoney, Champoluc, Champorcher).



“Aggiungiamo un tassello importante ai servizi di mobilità dei passeggeri e ampliamo il bacino di riferimento di Torino Airport – ha affermato Andrea Andorno, a.d. Torino Airport -. Con Transfer Vallée disponiamo ora di uno strumento economico e pratico, sia per i viaggiatori internazionali, sia per i passeggeri nazionali, che possono pianificare il loro soggiorno anche in Valle d’Aosta, quali, ad esempio, viaggiatori dal Sud Italia”.



In Trentino, invece, sarà attivo, sino al 29 marzo 2020, il servizio transfer Fly Ski Shuttle, che collega gli scali di Verona, Orio al Serio, Milano Linate, Malpensa, Venezia e Treviso con gli ambiti di Madonna di Campiglio/Pinzolo, Val di Sole, Val di Fiemme, Val di Fassa, San Martino di Castrozza/Primiero. Il servizio nasce anche come facilitatore per gli albergatori, che possono segnalare agli ospiti, al momento della prenotazione, questo servizio per raggiungere le strutture. Sono disponibili transfer collettivi, trasporto con auto, minivan e bus Gt di nuova generazione; inoltre, supporto di desk con hostess professionali per l’accoglienza in aeroporto.



Tra le novità dell’inverno 2019/2020, una fermata alla stazione ferroviaria di Mestre.