Ryanair non volerà il giorno di Natale: lo stop festivo della compagnia

Saranno 11 milioni i passeggeri trasportati da Ryanair nel corso delle festività natalizie, nel periodo compreso fra ’11 dicembre e l’8 gennaio. Con questa cifra il vettore supera il record di traffico del Natale 2018, registrando un incremento di pax del 10%.

Questo malgrado al scelta del vettore di non operare voli il giorno di Natale. L’ultimo volo Ryanair, infatti, atterrerà la viglia di Natale alle 20.55 e la ripresa dei servizi è fissata per la mattina del 26 dicembre. Una particolarità del vettore, che ha deciso di non muovere le sue macchine il giorno di Natale.



Ryanair ha confermato che le sue rotte più popolari per il rientro a casa natalizio includono il Portogallo, il Marocco, la Bulgaria, la Lituania e la Polonia, mentre i numeri record saliranno in Spagna e in Italia per chi sceglie di trascorrere il Natale al sole; anche le prenotazioni per le piste da sci di Austria, Italia e Svizzera stanno aumentando rapidamente per Natale e Capodanno.