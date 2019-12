Il ceo di Ryanair è uscito dal gruppo: Michael O'Leary non è più miliardario

Michael O’Leary è uscito dal gruppo. E per lui non si potrà più usare il termine miliardario. Anche se le sue disponibilità economiche rimangono ben lontane dalle caratteristiche low cost che hanno fatto la fortuna sua e della sua Ryanair.

Il ceo della compagnia ha visto le sue disponibilità scendere nella classifica stilata da Forbes, come riportato da Corriere.it, e come lui altri rampanti manager e imprenditori che negli ultimi anni avevano portato il proprio business ai massimi livelli, ma che negli ultimi mesi hanno subito il contraccolpo in particolare di azioni in calo.



Un trend che ha colpito anche Ryanair e, di riflesso, il suo ceo. Se lo scoro anno Michael O’Leary vantava 1,1 miliardi di dollari di patrimonio netto, quest’anno è sceso (pare) nettamente sotto il miliardo. E il trend in discesa potrebbe anche proseguire, considerando che, complice la vicenda del B737 Max, i piani di sviluppo della compagnia sono bloccati e quindi la fiducia degli investitori potrebbe diminuire.