Finnair inaugura la nuova lounge dell’aeroporto di Helsinki

Con l’aumento dei voli intercontinentali serviti dall’aeroporto di Helsinki, Finnair ha deciso di rivedere e potenziare i servizi delle sue lounge non-Schengen, la Finnair Business Lounge e la Finnair Platinum Wing.

L'estetica del nuovo complesso lounge segna l'emergere del nuovo linguaggio di design di Finnair incentrato su nordicità, semplicità, linee pulite, materiali naturali e texture per offrire un'esperienza più calda e più umana.



La nuova lounge è suddivisa in una varietà di salette più piccole allineate alle diverse esigenze e attività dei clienti. Più ci si addentra nello spazio e più silenzioso e privato diventa. Sono disponibili diverse opzioni di posti a sedere, che vanno dai posti in stile social adatti a gruppi fino a posti a sedere più privati. Una nuova area familiare fornita di giochi e attività è disponibile per chi viaggia con bambini.



Sono inoltre disponibili cabine telefoniche insonorizzate e strutture per stampare. Per coloro che desiderano rinfrescarsi, è possibile prenotare, con un sistema touchscreen, cinque suite doccia equipaggiate con prodotti cosmetici.



La lounge Business Class è disponibile per tutti i clienti di Finnair Business Class, i soci Finnair Plus Gold e oneworld Sapphire quando il volo di partenza parte dall'area non Schengen ed è gestito e commercializzato da una compagnia aerea oneworld.